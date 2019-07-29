定期追蹤骨本 中國醫藥大學新竹附醫辦男女免費篩檢

2019-07-29 11:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕骨疏質鬆是隱形殺手，會造成骨折風險增加，但骨質流失卻容易被忽略。中國醫藥大學新竹附設醫院將在父親節前夕8月7日，提供40歲以上民眾優先、不分男女的「簡易超音波骨質密度檢測」免費篩檢，當天還安排兩場「保骨大作戰」講座，邀請民眾把握機會參加。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，根據統計資料，國內50歲以上男性每5人就有1人有骨質疏鬆，50歲以上女性每4人就有1人有骨質疏鬆。骨質疏鬆會造成骨折風險增加，若是髖關節骨折，在骨折後的1年內約5人就有1人死亡，死亡率為一般人的3倍。

骨科醫師劉俊良表示，骨質疏鬆平常沒有感覺，卻是造成骨折的無形殺手。一般人跌倒並不容易骨折，但骨質疏鬆的人，一跌倒就可能出現手腕、髖關節、腳踝或脊椎的骨折。骨折除了需要手術，還需要長時間休養、讓人照顧。所以適當的治療骨質疏鬆，就可以減骨折的機會，進而減少後續人力或經濟上的負擔。

劉俊良說，骨質疏鬆症高危險群包含50歲以上停經女性、 65歲以上男性、類風濕性關節炎、長期服用類固醇、甲狀腺或腎臟疾病等，建議早期篩檢早期治療，才能有效的預防骨折的發生。

為提醒民眾定期測量骨密度，追蹤骨本，8月7日將在醫療大樓1樓，舉辦「父親節保骨大作戰、豐父您的骨質密度」活動，上午9點到下午4點半有簡易超音波骨質密度檢測免費篩檢中；上午9點和下午1點半各有一場講座，分別由劉俊良和家醫科主任胡松林分享骨質疏鬆的預防和治療，除有獎徵答，還有特別門診諮詢。

劉俊良表示，預防骨質疏鬆的方法：一、補充鈣質及維生素D：每天需要1000毫克的鈣質及800國際單位的維生素D。牛奶、雞蛋、鮭魚都是良好的鈣質及維生素D的來源。

二、足夠的日曬：日曬可以幫助人體製造更多維生素D。建議每日上午10點到下午3點的時段，曝曬10~15分鐘。三、適量運動：健走、深蹲、舉啞鈴等負重運動可以增加骨質密度和強健肌肉。四、避免不良生活習慣 ： 避免抽菸、喝酒及過度飲用咖啡。

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