週四變天南部下雨到下週 2熱帶擾動發展待觀察

2019-07-29 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕今起到週三各地基本上仍維持晴到多雲的好天氣，但南部週四起將變天，估計到下週都將一路有雨。天氣風險公司總經理彭啟明也提醒，週三（31日）、週四起，颱風發展的溫床開始出現，可能有不只一個，而是同時兩、三個都在發展。

專家：可能同時有2、3個颱風發展溫床

氣象局指出，近日到週三前基本上將維持晴朗穩定的好天氣，但到了週四起將會變天，因太平洋高壓北抬，南邊低壓帶跟著活躍，包含東部及南部地區都須留意不定時降雨，雨勢估計會一路下到週末。

至於目前位於南海跟菲律賓東邊的2個熱帶擾動，氣象局指菲律賓東邊的結構不太好，至於南海的則是有發展跡象，可能會在今明兩天變成熱帶性低氣壓，是否成颱仍須觀察。

彭啟明在臉書發文時也指出，週三、週四起，因西太平洋上西南季風環流發展的季風低壓，開始在南海到菲律賓東方海面醞釀，太平洋高壓位置也略為偏北，台灣附近的風場將明顯轉為偏東到東南風，和過去偏西南風不大相同，屆時整個季風低壓帶內將相當不穩定，預期有許多擾動將會發展，也有利於颱風的生成，屆時可能有不只一個，而是同時兩、三個都在發展，預期這不穩定的情境將至少維持到8月中旬。

彭啟明指出，在統計上，8月的確是颱風發展的旺季，平均有5個颱風生成，有一個會侵襲台灣。

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