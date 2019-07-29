男子被嫌太短、太少 想「陰莖加大增長」挽回愛情

2019-07-29 08:02

〔記者方志賢／高雄報導〕一名40多歲宅男疑似遇上仙人跳，積蓄被騙光，還被嫌那話兒太短、太小，無法「性福」，男子傷心難過而中風，求助泌尿科，希望做「陰莖加大增長手術」，醫師認為他搞錯方向，應該優先改善陰莖勃起功能，而不是加大增長。

小港高美泌尿科診所院長張美玉醫師表示，這名病患日前左半邊手腳不靈活，行動緩慢的走進診間，他剛坐下來就說：「我要做陰莖加大增長手術！」醫師以為聽錯了，因為男子中風腦傷，連生活自理都有問題，為何還要動加大增長手術呢？

張美玉說，追問後，原來男子從未交過女友，一年多前，身邊突然出現一名妙齡女郎，他開心極了，沒想到女子不懷好意，騙光他的積蓄，還嫌他陰莖太短、太小，藉機離開，他傷心難過導致中風，也罹患憂鬱症。

男子後來看了一齣韓劇，男主角做了加大增長手術後，有了老婆，過著幸福的日子，他因此也想做這樣手術，希望女友也能回心轉意。

張美玉說，「陰莖增長手術」原理是放鬆恥骨、陰莖間的韌帶，「陰莖增大手術」，是利用小切口將真皮組織植入後，固定即可完成陰莖增大。

張美玉說，男子因中風陰莖海綿體的血管不好，應優先改善血管功能，提升勃起功能，因為陰莖硬度不好，「哪根弄得很大也沒用啊！」因此給予病患低劑量的犀利士，建議他偶而自慰刺激，先改善陰莖勃起功能，才是解決之道。

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