祈雨奏效！楊梅四維商圈「水龍節踩街」 果真下雨了

2019-07-28 23:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區四維商圈發展協會結合當地眷村氣息及客家傳統水龍節，以「眷戀楊梅，四維好客」為計畫案主題，28日下午在四維商圈封街舉辦「水龍節踩街」活動，安排炎夏應景的泳裝大賽，並以舞水龍及潑水等方式向海龍王祈禱風調雨順，碰巧天公作美果真下起雨了，市長鄭文燦傍晚到場與親子大打水仗、潑水同樂。

鄭文燦表示，楊梅區人口約17萬人，埔心地區近8萬人，約占楊梅人口數一半，是楊梅的重心之一。市府正逐步完成埔心地區的建設，未來除了四維親子館的設置，將於金門新村興建楊梅第一個社會住宅；同時埔心茶葉故事館預計將於明年完成，可讓市民認識茶葉歷史文化。在軟體方面，市府期盼能持續增加埔心當地的體育、藝文與親子活動等，讓埔心活動能夠加乘。他讚許四維商圈硬體條件優異、潛力無窮，擁有不少特色店家，宛若一支多元的球隊，期盼未來營造整體商圈魅力，吸引更多特色店家進駐，讓四維商圈成為埔心的亮點。

市府經濟發展局長郭裕信表示，水龍節源自於早期客家村長年飽受乾旱之苦，居民為祈求海龍王能下雨解決乾旱問題，以舞水龍及潑水等方式向海龍王祈禱風調雨順，流傳至今，客家村莊於每年農曆6月中旬透過舞水龍、家家戶戶潑水方式來感謝海龍王的庇佑，舉辦「水龍節踩街」活動，除展現當地濃厚的眷村情懷及客家風情，藉此提升商圈特色形象，協助營造楊梅四維商圈在地特色形象。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法