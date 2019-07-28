驚艷國際！ 非科班出身 她把魯凱推向世界舞台

現任維也納國家歌劇院合唱團指揮Martin Schebesta也對唐秀月的指揮及創作曲目印象深刻並表示肯定。（記者邱芷柔攝）

2019-07-28 20:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣三地門鄉青葉國小合唱團，今年在維也納國際合唱競賽暨音樂節中拿下金獎，幕後靈魂人物就是合唱團指揮唐秀月，非科班出身的她，除了渾然自成的指揮，每年還創作出數十首魯凱族童謠與古謠結合，傳承文化，也讓原鄉童聲在世界舞台發光。

沒有受過正式音樂教育訓練的唐秀月，原是學校社團的族語老師，為了推動族語教學，她把曾經在九族文化村工作的演出經驗帶到學校，以樂舞引起學童學習興趣，青葉國小合唱團的每場演出，都能看見她透過表情、眼神及動作引導學童，讓歌曲演出更具生命力。

不僅青葉國小校長賴維振讚譽「她是用生命在指揮！」，現任維也納國家歌劇院合唱團指揮Martin Schebesta，在維也納擔任評審時，也對唐秀月的指揮及創作曲目印象深刻並表示肯定。

唐秀月說，小時候很羨慕教會裡會彈鋼琴的牧師娘，但家中經濟不允許，直到她自己打工存錢，才背著媽媽報名電子琴課程，雖然學琴不到1年，但也學會了簡單的和弦和彈奏。

唐秀月說，她其實不會寫譜，所有創作的曲調、歌詞都在腦海中，她唱出來，再由會寫譜的青葉國小老師羅安欣幫忙寫下來，因為魯凱族的古謠很苦悶，很難誘發學習興趣，因此在編曲時會融入自己小時後調皮搗蛋的故事，把調侃玩伴「你的屁股怎麼那麼大，每次經過都會撞到門」等趣事寫進歌詞。

在九族文化村的工作經驗，讓唐秀月發現族語嚴重斷層，她說，原住民沒有文字，很多文化故事、祭典禮儀都靠著歌謠傳承，像她一樣50、60年代的族人，很多都不會說族語，她的生父早逝，媽媽改嫁外省爸爸後，家裏也很少說族語，以前只知道自己是原住民，一直到工作時認識了表演團體裡的耆老，才知道自己是「魯凱族」，於是一邊工作，一邊拿著筆記本向耆老學習族語。

近年政府推動母語教學，唐秀月17年前帶著使命感回到青葉部落擔任族語老師，一邊彈琴一邊教唱魯凱族歌曲，6年前擁有音樂專長的羅安欣加入擔任伴奏，唐秀月專心指導合唱團，帶領青葉國小成為國內外合唱比賽的常勝軍，並曾錄製專輯入圍金曲獎。

唐秀月說，青葉國小學生人數不到40人，因此所有人都是團員，每年都要面臨舊生畢業，新生重新訓練的過程，為配合不同學生組合，她從不間斷創作，每年合唱團演唱曲目都不同，得獎對她來說是一時的，台下熱烈掌聲，甚至有人掉淚，把那樣的「感動」留在大家心中，那是她繼續創作，帶著青葉合唱團傳承魯凱族文化的動力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法