少婦因丈夫外遇暴肥16公斤 異想天開喝雞精瘦身

2019-07-28 20:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名少婦因產後丈夫外遇，壓力太大下，先是35歲即月經失調，「好朋友」一年才來一次，更因自暴自棄暴食，體重5年來激增16公斤，才40歲看起來卻老了10歲，少婦為減重，異想天開改喝人參飲、雞精替代正餐，沒想到愈喝愈腫，瘦身不成，還喝出嚴重便祕，身體狀況愈來愈糟，趕緊找中醫求救調養身體，目前漸調回正常體態。

蓮樺中醫診所院長蔡惠君指出，這名少婦前來時表示已停經5年，因少婦看起來如50出頭歲，以為是婦人更年期需調養，細問才知少婦剛過40歲生日，竟早在35歲時就停經，少婦娓娓道出自己的故事，30出頭歲嫁給身價不錯的黃金單身漢，席開200多桌十分風光，婚後2年也順利產子，原以為可以就此過著幸福快樂的生活。

不料，產後不久老公開始外遇不斷，她防不勝防下，兩人大吵小吵不斷，甚至搬回娘家、冷戰，老公仍故態復萌，想到婚姻才2年就風波不斷，讓她挫折抑鬱，每天都睡不著，35歲時竟突然停經，好朋友要來不來，甚至竟一年才來一次，讓她愈來愈不安。

少婦在安全感不足下改用吃發洩，每天都覺得吃不飽，結果體重從50公斤飆升到66公斤，原本沒有自覺，直到被叫「阿嬤」、「阿桑」，才驚覺自己已顯老態，趕緊啟動減肥計畫；少婦想到少吃減重，每天改只吃一餐，其他餐食改喝人參飲、雞精或硯精替代。

少婦說，原以為喝保養品可以瘦身兼顧補精氣神，不料體重一點都沒減，感覺愈喝愈腫，甚至好幾天都嗯不出來，便泌嚴重，每天更覺得火氣超大，在家人提醒下才尋求中醫協助，希望能調身體。

蔡惠君經過把脈問診後，認為少婦是因長年心情鬱悶，導致「肝鬱血熱」引起「閉經」；加上飲用人參飲、雞精、蜆精等補品來補充體力，對於虛熱體質的她無異火上澆油，經採用當歸、茯苓、梔子、薄荷等中藥「疏肝解鬱」、「清熱養血」，清除她的燥熱，也協助她改善心情。

此外，還加上包括加強代謝、調經、疏肝及補腎等治療多管齊下後，蔡惠君指出，婦人調養3個月後，好朋友開始正常報到，而且體重順利下降，目前已瘦身10公斤，讓少婦漸漸重拾自信，直說要再繼續努力，瘦回「年輕的樣子」。

蔡惠君指出，想要瘦身一定要攝取到均衡的營養，包括膳食纖維、水分及酵素，若只是少吃，只讓代謝率下降，反而變成不易瘦下來的體質；此外，不少人對保養品存在迷思，以為可以取代正餐養足精氣神，但喝下液體後，不易有飽足感，反而會更想吃東西，且部份雞精、蜆精均有鈉、鉀含量高的情況，喝太多反而易造成水腫，不利瘦身。

此外，人參飲很多使用的是高麗參，屬於溫補，若體質原已虛熱者，喝多溫補品反而如同「火上加油」，造成虛火旺盛，口乾舌燥、便泌外，也睡不好。

蔡惠君建議，體質燥熱、或有虛火的人想補養身體，要養陰清熱，可以吃銀耳蓮子湯或白蘿蔔食物，另要減少油炸、辛辣刺激食物，避免抽菸及喝酒。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法