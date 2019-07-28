等不到政府救 二林成立食物銀行助邊緣戶

2019-07-28 20:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕政府救不來的，我們來救！彰化縣二林鎮境內有超過370戶弱勢家庭，然而看不見得角落仍有民眾因資格不符，無法申請低收入戶，造成三餐不繼的貧困生活，為幫助他們溫飽，二林鎮公所結合民間力量，成立「二林樂林食（實）物銀行」，每月提供70戶邊緣戶物資，不用再挨餓。

二林鎮長蔡詩傑說，許多邊緣戶比弱勢更需幫助，但礙於法令等諸多因素，難以申請補助，透過食物銀行成立，即能彌補公部門不足部分，把愛心傳送給需要的人。

二林樂林食（實）物銀行今日進行首次物資發放，銀行內已堆滿米、油、泡麵的物資，猶如一座小超市，現場也有民眾捐出全新未拆牌的二手衣，提供邊緣戶家庭挑選，「施比受更有德」，同樣來自弱勢的小二生洪嘉駿，大方捐出日前抽中的全新腳踏車，進行義賣，最後由縣議員蔡家豪以1萬元標下，現場民眾愛心滿溢，齊力做公益。

「這個城市有溫度！」蔡詩傑說，他發現二林鎮民常在網路送暖，也常有慈善團體在地方扶助弱勢，可是仍發生不必要的浪費，若成立食物銀行，就能實質幫助到有需要的人，因此他去年就任後，立即號召有志人士成立食物銀行，經過半年籌備，結合台灣食物銀行聯合會、彰化縣中醫師公會及無數二林鎮民的愛心下終於成立，未來希望將平台做大，讓二林周邊鄉鎮的邊緣戶，也能分享到食物資源。

二林樂林食（實）物銀行執行長洪毓雯表示，不同於以往發送模式，食物銀行團隊志工從鎮公所編列370戶弱勢中，篩選出70戶實際有在開伙的邊緣戶，每個月月底，邊緣戶則憑發放點數，來食物銀行選擇真正需要的食物、日用品等，另外為照顧其他弱勢與物資用盡者，食物銀行內有座愛心冰箱，提供鎮民捐出的即期食品、麵包等，每週二、四、五上午開放，達到物取所需不浪費精神。

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