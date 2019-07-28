超另類減重分享會！ 冠軍抱起等重豬肉大秀瘦身成果

2019-07-28 19:05

〔記者佟振國／南投報導〕用等重豬肉大秀減重成果！南投縣草屯長老教會慶祝成立120週年，並為促進教友身心健康，與南基醫院合作，號召上百位教友相約減重，123人3個月總計減掉235.1公斤，余子傑剷肉10.5公斤與林愛雪減掉4.6公斤，分居男、女組冠軍，2人開心拿起等重的豬肉拍照，也大喊肥肉別再回來找我了！

肥胖已嚴重威脅國人健康，最新公布的10大死因中，就有高達8項與肥胖有關，維持理想體重是健康的根本，草屯長老教會則是號召教友共同減重，除了促進健康，也以另類的「團體減重」慶祝教會成立120週年。

透過南基醫院營養師周孟穎協助，原號召120位25歲至75歲的教友，以3個月的時間減重，個人減重目標1.2公斤，有144人響應，團體減重目標為120公斤。

周孟穎表示，堅持完成計畫有123人，成功率達8成5，共減去235.1公斤，超出目標值近2倍，總體脂降低264.5％，總膽固醇降1087毫克／分升，總腰圍少562公分，男生組余子傑與女生組林愛雪分別減重10.5公斤與4.6公斤居冠。

頒獎表揚沒有獎盃、獎座，而是男、女冠軍拿起等重的豬肉，大秀減重瘦身成果，讓人直呼超真實，2人抱著超重豬肉不禁手痠，也難想像這些重量以前活生生在自己身上，希望這次能瘦下來，就別再復胖。

體重原本90.2公斤的余子傑現在減到79.7公斤，從肉肉男變身型男，他也分享減重心得，期間戒過多澱粉，多吃青菜與喝水，配合運動，3個月成功瘦下10.5公斤。

林愛雪則因罹患乳癌，服藥較易發福，為了健康選擇和教友一起減重，互相砥礪交流經驗，不僅成功減重，還意外獲獎。

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