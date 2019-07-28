第3屆少年囝仔台灣歌多元樂器合奏賽 優勝隊伍誕生

2019-07-28 18:55

〔記者王俊忠／台南報導〕中華民國青年音樂研習協會與台南應用科技大學等多單位合辦的第3屆「少年囝仔ㄟ台灣歌」多元樂器合奏大賽落幕，少年組由石門國小SL打擊樂團衛冕奪冠；青年組則由台南大學及台南應用科大、南台科大3校音樂系組成的南方主義技壓群雄摘冠。

這場音樂賽事主審王治平老師講評指出，這是在南台灣少見的全國音樂賽事，讓他看到台南學子的熱情，並表示比賽中表現優異的隊伍，演出水準高到讓他願意花錢買票進場欣賞。連續3年到場頒獎的陳亭妃立委讚賞主辦單位對於推廣多元音樂理想的堅持，並鼓勵音樂學子在比賽中跟自己競賽，與對手相互學習才能不斷進步、超越自己。

總獎金20萬元的少年囝仔ㄟ台灣歌多元樂器合奏大賽，今年主辦單位特別邀請名音樂製作人王治平老師、台南應用科大郭亮吟教授、高正賢教授、台南大學侯志正教授、遠東科大胡曉菁副院長擔任評審，從入圍決賽的12組隊伍中評選出少年組前兩名，依序是第1名石門國小SL打擊樂團、第2名鹽水晨星樂團；青年組也在競爭激烈中產生，依序為第1名南方主義、第2名five takes、第3名反拍樂器。

中華民國青年音樂研習協會理事長蔡建男表示，現今國內音樂比賽常因屬性不同有所區分，國樂跟國樂比；流行樂跟流行樂比，無形中讓學習樂器的青少年對音樂的體驗與認知侷限在某領域，無法從音樂的學習、領悟更多差異及學習尊重，希望藉此賽事讓學音樂的青少年了解「欲向蒼穹飛去，必先立根我鄉土」的道理，重視並了解自己成長土地的音樂，再往其他方向發展，也藉由多元合奏懂得尊重差異，這樣的音樂學習才有價值意義。

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