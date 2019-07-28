「工藝之家」終於有路牌！ 蘇巧慧出席典禮盼政府重視需求

2019-07-28 18:55

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員蘇巧慧與文化部次長彭俊亨今天出席「許朝宗工藝之家路標揭牌」典禮，由於過去工藝之家認證機制的轉變和法令受限，無法設立工藝之家路牌，蘇巧慧要求台灣工藝研究發展中心需明定法規，將觀光導覽路牌設置明確化，才能讓有意前來的民眾清楚指標。

「台灣工藝之家」認證制度於2004年開始，至今授証全台140位工藝家，但後續的照顧卻並未符合實際需求，「台灣工藝之家協會」為了增加民眾互動，爭取道路交通指示標誌讓民眾清楚辨識，但礙於相關法令受限，於是蘇巧慧多次與政府部門協調後修正，才能夠在各地申請掛設工藝之家路牌。

台灣工藝研究之家協會理事長許朝宗表示，等這塊路牌將近12年，由於工藝之家的認證機制相當嚴苛，需要先在相關領域從業滿30年，並經地方文化局推薦，且還要在國內外藝術競賽獲得前3名才能進入決選，最後經評選後產生。

他以鶯歌為例表示，雖然在鶯歌有2萬人從事陶瓷相關產業，但只有選出2個工藝之家，標準相當嚴苛，既然完成工藝之家的認證，政府就更應該重視並提供完善的照顧，同時也提醒，若藝術作品無工藝技術，只要一推出就被仿冒，希望政府能繼續提供資源培養台灣工藝。

蘇巧慧也說，這塊路牌不只是在宣傳許朝宗工藝之家，更是集結中央與地方對於台灣工藝大師們的努力，未來希望文化部與台灣工藝研究中心能協助輔導全台各地的工藝之家設立路牌，期盼藉由更多的照顧與關注。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法