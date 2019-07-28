扛三太子徒步環島 28天完賽選手們都哭了

2019-07-28 15:38

〔記者歐素美／台中報導〕九天盃太子極限環台賽歷經28天、1035公里，參賽選手今天完賽返回台中市大雅區的九天民俗技藝團，19歲的華僑黃再宇說，28天每一天都很辛苦也很難忘，立願下次再來；19歲的戴心瑜是唯一完賽女選手，雖在台東時熱衰竭，還是堅持走完全程；28歲的陳聖杰，28天都沒有上車休息，領取金牌時，忍不住哭了。

九天盃太子極限環台賽，從7月1日起出發，來自全台個人報名的選手分成兩組，利用28天扛著三太子走完1035公里，今天返回台中市大雅。

其中，19歲的黃再宇，9歲即和父母移居美國，今年在媽媽的報名下參加九天盃太子極限環台賽，他說，參加這項活動真的很辛苦，但每天都很難忘，因為太好玩了，更學會獨立，是很難得的經驗，下次還想找美國的朋友一起來。

19歲的戴心瑜是唯一走完全程的女選手，她表示，這是送給自己最好的高中畢業禮物，挑戰自我，雖然在台東時一度因熱衰竭、身體不適，若放棄，之前走的就全部失去意義，因此堅持完賽。

下個月將邁入40歲的邱文鴻則笑說，因和太太吵架，太太就替他報名環台賽報復，雖然走到腳起20個水泡，但不想半途而廢被太太看不起，只好咬牙苦撐，當成送給自己40歲的最好禮物。

15歲的黃若泰、黃若軒是雙胞胎，兄弟倆因爸爸報名，從苗栗來參賽，兩人表示，過程可以學到很多學校上課學不到的事，和不同年齡層的人交流，真的獲益良多。

28歲的陳聖杰、劉少瑜及余宸亦3人，全程未上車休息，榮獲金牌鼓勵。陳聖杰領獎時忍不住哭了，他說，為了參賽請完一年的假期，真的很感動；郭少瑜3年前曾獲銀牌，這次捲土重來，堅持不上車休息，他說，就是要拿金牌。

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