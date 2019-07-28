限縮後最大回溫 今年中客來台挑戰320萬人次

2019-07-28 14:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年上半年來台觀光市場表現優異，國際觀光客人數達597萬人次，較去年成長約12％，其中以中國旅客167萬人次最多，其次是日本旅客為97萬；業界分析，今年中國旅客回溫幅度大，有機會挑戰全年度320萬人次，但現在業界也盛傳，隨著明年總統大選逼近，中國組團社已開始盤點8到10月的出團人數，被視為大選前的限縮準備工作。

今年上半年來台國際觀光客人數統計出爐，據統計指出，今年上半年來台國際觀光客達597萬7259人次，較去年成長12.36%，包含港澳、中國、日韓都有明顯成長全年度可望突破1200萬人次，刷新歷年新高。

以各國市場來看，中國旅客來台人次最多，達167萬7009人次，較去年成長27.68%，其次則是日本旅客達97萬8974人次、成長8.25%，港澳82萬1012人次、8.03%，韓國55萬5565人次、成長9.44%；成長最大的則是去年底開拓的俄羅斯市場，今年上半年達8105人次，成長88.31%。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，今年最可惜就是越南市場，自去年底爆發越南團百人脫團事件，觀宏專案審查加嚴，只要組團社脫團人數達6人，就遭觀宏專案除名，導致今年3月起越南來台旅客數平均每月衰退2到3成，預估全年度可能減少2成，約10萬人。但除此之外，星馬、泰國和菲律賓都呈正成長。

針對中客市場，黃正聰分析，今年中國市場明顯升溫，平均每月都有25萬人次左右來台，預估成長態勢將持續到10月份，全年度有機會突破320萬人，是2016年下半年中國執行限縮政策以來最高紀錄。

2016年中客來台為351萬人次；2017年為273萬人次；2018年269萬人次。

但業界也傳出，中國各省份已陸續要求組團社盤點8到10月的預定出團團數及人數，被視為2020大選前限縮的準備工作。對此，黃正聰表示，確實有聽到這樣的風聲，但目前中國政府尚未有明確指示，且現階段中客以自由行為主，團客影響有限，中客來台預計到10月不會有太大變動。

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