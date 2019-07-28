課程融合遊戲 南瀛天文館成天文學習秘密基地

2019-07-28 13:51

〔記者萬于甄／台南報導〕南瀛天文館暑期推出全國教師研習，將國小4年級至6年級等不同天文課程，融入有趣的遊戲元素，增加教師與學生之間的互動，同時提供課本以外的補充說明，翻轉許多老師在天文教學上的既有印象，南瀛天文館8月召開3課程即將額滿，歡迎有興趣的教師踴躍報名。

南瀛天文館表示，月相盤DIY課程及月相盤轉轉樂互動遊戲以國小4年級自然課程為主，在課程中融入許多遊戲元素，並指導學生關於月亮的知識；我是占星師、星座盤DIY與望遠鏡的實務操作，則是讓國小5、6年級生了解古人如何看待天體運行的規律。

許多來自各地的國小教師對於南瀛天文館的研習課程感到驚訝，直呼「原來天文可以這樣玩」，透過教師研習課程，南瀛天文館提供課本以外的補充，引發老師的學習興趣，更翻轉許多老師在天文教學上的既有印象，提升天文專業素養。

南瀛天文館也說，天文館致力希望讓學習天文變得好玩有趣，這10年來每年透過暑假研習活動，推出多元特色主題，藉由天文教具體驗、望遠鏡操作、天文時事講座等形式，讓天文知識不再艱澀，更期盼能成為全台教師在天文教學的堅強後盾。

南瀛天文館說明，8月份的第一次觀星就上手、我的太空天文夢、天文解謎大冒險等課程，目前即將額滿，部份梯次仍有少數名額，歡迎有興趣的教師前往全國教師在職進修網報名參加。

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