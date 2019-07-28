海砂屋重建 2市民活動中心今動土

2019-07-28 12:17

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止區新昌市民活動中心、自強市民活動中心今日舉行開工動土典禮，由新北市長侯友宜主持動土儀式；這兩座市民活動中心，外觀皆採挑高落地窗，搭配紅磚、花窗等建築語彙，融入在地百年蘇厝、建順茶行等傳統建築意象，預計明年秋天完工啟用，將可嘉惠周邊新昌、福安、自強及復興里等4里約2萬6千名里民。

侯友宜表示，新昌市民活動中心位於汐止車站附近，自強市民活動中心則鄰近汐科商圈，都是在地人口集中的稠密區；兩座舊的活動中心都因氯離子過高判定海砂屋拆除重建，但過程中因原物料及工資上漲等因素影響招標作業，終於在今天工程能順利開工動土，要特別感謝在地議員白珮茹、張錦豪、廖先翔及里長的支持，讓市民朋友能有一處社交及活動場域，在地生活更精彩。

民政局長柯慶忠表示，新昌及自強市民活動中心重建總預算為4488萬元，各為159坪及191坪的4層樓混凝土建築，皆以參與式預算精神，採用工作坊模式，納入民眾的需求與意見，決定重建造型與空間配置。

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