特色綠地「歡樂列車」 童趣造型成士林新亮點

2019-07-28 12:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕夏日炎炎，酷熱難耐，台北市工務局公園路燈工程管理處今年起在各行政區打造特色綠地，消暑嬉遊兩相宜。今日曝光的「歡樂列車」位在士林區中正路及承德路四段交叉口，不但運用灌木及色彩鮮豔的花卉，以曲線種植勾勒線條優美的綠地，還搭配汽車及動物等充滿趣味的裝飾，成打卡新亮點。

公園處處長陳榮興表示，「歡樂列車」有飛天車、雲霄軌道，以及乘載著大象、河馬、狐猴及花卉的臺車，色彩豐富又造型可愛，民眾可以乘坐於飛天車，想像自己駕駛著歡樂列車，經由雲霄軌道穿越天際，到達歡樂幸福園地。

當地後港里里長紀建漢笑說，歡樂列車停靠後港里，能讓路過的人看見花叢旁的小小驚喜，也讓等公車的乘客，多一份等車的樂趣！

公園處園藝科長楊國瑜表示，過去綠美化主要是以草花的變化呈現不同景觀，但今年從立體城市去思考，在十二行政區選定不同路段，打造具有當地特色的吸睛亮點，希望藉此增添城市趣味；所有設計都是由同仁發想、繪製設計圖，總經費約九千多萬。

楊國瑜說，士林區中正路及承德路四段，鄰近國立台灣科學教育館、台北市立天文科學教育館等社教場所，假日有許多親子同遊，在設計上以童趣為主；另外還有如中山南路、愛國西路口，因鄰近知名的婚紗街，則是粉色系景點。

公園處提醒，歡樂列車已成為拍照熱點，想要搭乘飛天車拍照打卡的民眾，記得要遵守排隊禮儀，並帶走隨身物品。

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