消滅？退場？雙北私立高中職分發入學 不到招生額的2成

2019-07-28 08:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕108學年公私立高中職分發（免試）入學作業完成，根據今年招生錄取名額統計，雙北市公立高中職都達到9成以上，但私立高中職招生率再創新低（不含直升及自行招生），尤其是私立高中，新北市平均只有18.55%、台北市僅剩16.46%，私校哀鴻遍野、直呼撐不下去，私立能仁家商校長林佳生說，「消滅私立高中職對政府沒有好處，而且要有付出高昂代價的心理準備」。

新北市教育局長張明文說，少子化是全國性的趨勢，其他縣市學校的招生問題比雙北還要嚴重，傳統上學生和家長選擇學校會先公立後私立，教育局則是站在鼓勵在地就學的立場，儘量提供合適的選擇，對於私立高中職招不到學生，他認為退場勢在必行，教育局會配合中央的法規來輔導學校退場。

台灣受到少子化影響，從國中小到高中職、到大專院校陸續受到衝擊，加上近年大環境不景氣，一般家長多傾向讓子女就讀公立高中職，節省教育開銷，私立高職因為有政府學費補助，所以今年新北市和台北市分發入學招生率平均還有30.16%與32.9%。

有危機意識的私立高中職，從每學年一開學就著手開發下學年的學生來源，做法包括邀請鄰近國中應屆學生到校參觀環境、提供早鳥優惠，甚至動員教職員招攬學生等，為求生存無所不用其極。

一位私立高職校長說，私校運作和人事經費全部來自學費，一所私校若要正常運作，至少需要8百個學生，否則就得緊縮財務，校務行政、師資與教學品質必然大受影響，「最後受害的還是學生」，他認為私立高中職現在的危機也是轉機，應由政府設立退場機制，強制讓體質差的學校退出，才能保障體質健全的私校繼續生存。

一名私立高中校長說，現在雙北的公立高中職招生名額，足以消化雙北所有的國中畢業生，教育部應有新思維，私校生存不需要政府補助，讓公校減招降班級人數也不是辦法；他認為鬆綁私立高中職的辦學和收費限制，讓有心辦學的私校能夠辦出特色。

林佳生說，私校功能不同，懂得因材施教，他建議將國中小的職業試探課程交給私立高職來負責，政府可節省在國中籌設職探中心的經費，職校也可以充份運用師資和設備，彼此互蒙其利。

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