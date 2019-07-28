阿娘喂～眼鏡蛇入屋霸佔浴室 趕都趕不走

2019-07-28 07:08

〔記者佟振國／南投報導〕洗澡前要注意什麼事？南投縣仁愛鄉郭姓民眾則是分享朋友在家中浴室的恐怖經歷，炎炎夏日原本想沖涼消暑，沒想到浴室已先被1條眼鏡蛇「霸佔」，只見牠牢牢纏住蓮蓬頭不放，似乎對人嗆聲「別妨礙我洗澡！」嚇得他趕緊讓出浴室，最後還是集眾人之力「宣示主權」，才把這位侵門踏戶的不速之客趕走，結束一場虛驚。

仁愛鄉郭姓民眾表示，家住清境壽亭新村的朋友昨天打電話來說：「我家的浴室裡面有小動物想要洗澡。」以為朋友在開玩笑，順口回答「正好你可以幫小動物按摩做SPA！」

「沒想到看了朋友傳的照片後，我也是暈了，因為浴室裡的小動物竟然是一條劇毒的眼鏡蛇！就緊緊纏繞在蓮蓬頭上。」郭姓民眾佩服朋友的勇敢與幽默，也將照片PO網，詢問要是大家遇到了該如何是好？以後洗澡前還是得「停看聽」，以免跟恐怖的「小動物」共浴，到時小命不保。

郭姓民眾指出，朋友決定好男不與蛇鬥，先讓出浴室，但心有不甘，最好還是請來多位幫手，眼鏡蛇才肯就範，被帶往深山放生。

網友看到眼鏡蛇「霸佔」蓮蓬頭的照片都嚇到直呼太恐怖了，也有人打趣說「難道牠忘了帶眼鏡才跑錯地方？還是把牠的眼鏡打掉，趁牠看不清楚再來處理比較好？」也有網友替這位民眾擔憂，洗澡前好像不是要注意水溫或是替換的衣物帶了沒，或是門有沒有關好，而是要先注意看看裡面到底有沒有蛇！

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