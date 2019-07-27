「大鵬灣不只BOT！」 大東港地區旅宿暑假超狂「住一晚送一晚」

2019-07-27 23:30

［記者陳彥廷／屏東報導］大鵬灣國家風景區暑假觀光受BOT商揚言退場讓氣氛低迷，週遭觀光業者所組成的「大鵬灣觀光產業聯盟」（簡稱大聯盟）因同名也遭池魚之殃，為重振觀光腳步，罕見的在暑假的8月開始自發祭出限量的「住1晚送1晚」及1000元購物券優惠，大聯盟說，大鵬灣不只有BOT商，還有更多默默率耘希望讓大鵬灣觀光發展的業者。

大鵬灣是全台最大遊憩型BOT案，但BOT商指公部門違約並提出解約要求，最近還選在暑假7月停止部分營運，此舉是震撼觀光業界，而且週遭其它觀光業者所組成的大聯盟，明明聯盟內各項水上遊憩、伴手禮、美食及民宿等都有開門，但卻因為「大鵬灣」3個字，就常接到「到底玩不玩」的詢問電話到手軟，旺季橫生枝節影響觀光形象。

「大鵬灣不是只有BOT！」，大聯盟強調，為重振大鵬灣在台灣燈會所創下基礎，並響應觀光服務不中斷，於旺季祭出優惠，集結30多家民宿推出限量到東港住2晚只須付1晚費用，並再加贈1千元購物券好康，該票券在大聯盟所屬店家視為現金，如美食、伴手禮、吃冰喝飲料及各式水上遊憩活動等都折抵，詳細店家列表，請「鵬友們」上官網查詢。（官網：http://www.dpb.com.tw/newsDetail.php?newsId=146）

大聯盟指出，這些優惠全都以遊客角度來包裝，這是用在地熱情包裝出最有誠意的優惠方案，要告訴全國的遊客，大鵬灣不只是BOT，大鵬灣還有大鵬灣觀光產業聯盟，而且聯盟會員就包含住宿業、餐飲業、遊憩業、伴手禮店等等，歡迎遊客來到大鵬灣地區就可目睹可可樹如何做成巧克力，如何在世界巧克力大賽奪取金牌；還有全國獨一無二的鱈魚香絲觀光工廠，可以DIY製作鱈魚香絲。

大鵬灣國家風景區管理處處長陳煜川也對大眾發出邀請，在8月份觀光業者推出優惠的好時機，來趟大鵬灣，行程上建議別錯過鵬灣跨海大橋的光雕及開橋秀、人工濕地、燈會30週年特展館、日本設計界大師福田繁雄的黑鮪魚雕塑等，而東港是漁米之鄉，造就出琳瑯滿目的在地美食小吃，一定要住下來慢慢品嘗，歡迎大家把握暑假這段時間安排來大鵬灣體驗南國的美景與美食。

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