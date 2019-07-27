東區封街辦活動吸人潮 柯P：已有房東降價

2019-07-27 22:27

〔記者林家宇／台北報導〕台北市東區商圈近來疑傳倒店潮，「東區沒落」聲浪四起，市長柯文哲今提出「一個定位、三個策略」，包括整建硬體、活絡捷運地下街及打造友善行人環境等，希望協助東區轉型發展。至於外界最關注的租金問題，柯表示，已有房東降價。

市府產業發展局商業處與東區商圈發展協會，今於大安路一段封街舉辦「台北東區PLUS－混有意思」，結合電音派對，串聯數百商家放送優惠，吸引消費人潮。當地一餐飲業者表示，活動確實帶來人潮，多多益善，但店租昂貴仍是棘手問題；另有商家認為，對外宣傳還不夠，市府可從這方面著手加強。

東區商圈發展協會理事長韓修和說，硬體設備老化，一些商店街沒有轉型成功，加上西區再造崛起，是東區人潮漸少的原因；他提到，未來像是頂好廣場改造成城市舞台，定期辦街頭藝人表演，打造更明亮、更便於民眾行走的友善環境，應有助商圈再現繁榮。

柯文哲表示，市府啟動「東區振興計畫」，以「一個定位，三個策略」為主軸，做法就像西門町定位「潮流、年輕」，要在且戰且走的過程中，找到東區最適合的發展定位。

柯說，台北市的經濟發展只要看一個東西就知道，就是每個捷運站的出入人數，所以捷運地下街也有改造計畫，最後是鄰里交通改善，目前已於七處鋪設總計六三九公尺的人行道。至於東區租金太高的問題，柯提到，已經看到一些房東開始降價，「空店我們還是會關切啦，來輔導媒合。」

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