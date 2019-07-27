送完夕陽爆肝迎曙光「季節不作美」 台南跨年三部曲成絕響

2019-07-27 20:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕結合了送夕陽、跨年晚會、迎曙光的台南「跨年三部曲」，遠近馳名；但由於氣候影響，冬天的夕陽與曙光，常被厚重的雲層遮蔽，遊客敗興而返，兩大國家風景區管理處決定停辦，推出夏秋系列活動來取代，在「對的季節」行銷最佳美景，已連續舉行7屆的跨年三部曲，成為絕響！

台南跨年首部曲從年終當天下午開始，先到北門腳仔腳鹽田送夕陽，接著在歸仁高鐵站區，由藝人接力演出，以晚會形式徹夜狂歡、倒數，壓軸則為清晨前往左鎮二寮的觀日平台，迎接元旦第一道曙光，若要全部參與，是體力大考驗，曾被戲稱「爆肝三部曲」。

三部曲在大台南升格後開始舉行，送夕陽與迎曙光的活動，各別由雲嘉南濱海國家風景區管理處及西拉雅國家風景區管理處主辦，跨年晚會則是市政府策劃，但3方都合作推動。

對於送夕陽與迎曙光都將停辦，台南市政府從善如流，認為美景確實要在最佳的時間點推廣，才能擴大行銷效益。

三部曲成為絕響，跨年是否僅由熱鬧的晚會活動唱「獨角戲」？台南市長黃偉哲強調，目前正在研議、規劃，將以不同的形式呈現，與鄉親們一起倒數、迎新。

左鎮二寮是國內3大追日景點之一，台灣攝影學會副秘書長張萬興說，二寮日出最美的時間在每年的5至9月份，如果前一天有午後雷陣雨，翌晨的雲海會更漂亮，「出大景」的機率高；冬季因為氣候的影響，要在元旦迎曙光，容易「摃龜」！

西拉雅風管處停辦元旦迎日出活動，就是考量時間點不對，但從明晨起，也將連續8個星期天舉辦「二寮曙光雲海音樂會」，讓遊客在最適當的季節，欣賞到絕佳美景。

西拉雅風管處長許主龍指出，左鎮二寮擁有全台最低海拔的雲海與日出，尤其雨後水氣充足，巒峰層疊所襯出的磅礡氣勢，猶如潑墨畫中的情境，連續舉辦曙光音樂會，就是要打造當地夏秋賞景的品牌。

雲嘉南濱海風管處停辦年終送夕陽的理由，也是著眼於時間點不對，但計畫在10月份國慶連假時舉行音樂會活動，一樣要推廣當地最美的賞景季節。

雲嘉南濱海風管處處長徐振能說，之前的年終活動，常因氣候因赤造成夕陽被厚重的雲層遮住，還來不及送，就天黑了，其實北門腳仔腳鹽田的黃昏美景，夏秋最漂亮。

徐振能提到，除了國慶連假的音樂會，也正結合知名景點水晶教堂、高跟鞋教堂，規劃浪漫的集團婚禮，炒熱人氣，希望帶動當地的觀光發展。

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