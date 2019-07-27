台中消防體驗營 小朋友學救災、自救

2019-07-27 20:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中市消防局三大隊仁化分隊今天舉行暑期消防營，結果60個名額秒殺，最後追加50個名額，今天100多位小朋友分成9隊闖關，不但體驗穿消防衣、射水、煙霧密室逃生，還宣導地震、身體著火正確的自救方法，消防局長曾進財、三大隊詹仁傑大隊長也到場提醒小朋友和家長，要建立「人離火熄」的正確習慣，大家一起防災。

消防局三大隊仁化分隊長謝國楨表示，今年暑假安排「暑期消防營隊－消防小戰神」防火宣導活動，沒想到7月8日上午8點開放報名1個小時，60個名額就被秒殺，因希望參加的小朋友實在太多，最後決定增加50個名額，今天活動登場，包括小朋友和家長，吸引2、300人到場參加。

現場安排消防衣著裝體驗、CPR、身體著火停躺滾、濃煙密室逃生、地震趴掩穩、射水滅火等關卡，一位蕭先生，今天帶著3個小孩來參加，稱讚藉由體驗讓小朋友建立正確防災、自救觀念，還說消防人員平時忙救災、救人，假日還要籌辦營隊真的很辛苦。

謝國楨分隊長說，今天除分隊隊員，感謝塗城國小、來來溫水游泳池、霧峰澄清醫院、大里立德社區發展協會、全家便利商店大里成功店、有達工業股份有限公司及義消、婦女防火宣導隊等民力團體共同協助。

擔任消防局第三大隊婦女防火宣導中隊長已經10多年的市議員林碧秀說，發現舉辦暑期消防體驗營不但小朋友可以建立正確的防火、地震、CPR的觀念和操作步驟，陪同的爸爸、媽媽、阿公、阿嬤也一起學習，是非常有意義的活動，今天特別贊助文具等宣導品，並到場和親子同樂。

台中市消防局長曾進財今天也到場和小朋友同樂，並親自當起防火宣導員，提醒小朋友回家要記得跟阿公阿嬤講，一定要養成「人離火熄」的習慣，不要開了瓦斯煮東西，卻出門運動，才不會發生火災意外。

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