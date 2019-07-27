高中牙醫培育營 學子印模雕刻不輸醫學生

2019-07-27 20:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府和牙醫師公會、經國管理暨健康學院口腔衛生系等單位合作，25日起一連三天舉辦高中牙醫培育營，安排牙醫學相關課程、口腔衛教課程、和實際操作的牙科實驗，許多學生印模一次就成功，連牙齒雕刻都在老師的教導下，不到二小時就完成的有模有樣，完全不輸醫學院的大學生。

負責活動規劃的牙醫師公會副主委林建宏醫師表示，高中多元化學習，對大學科系的選擇甚至未來職涯規劃，除了考慮個人特質興趣，也要對相關職業內容有所認識，舉辦牙醫培育營是希望學子們能夠對牙醫學相關科系有進一步的了解。

這次牙醫培育營由基隆市牙醫師公會精心設計牙醫學相關課程、口腔衛教課程、和實際操作的牙科實驗，讓高中生們不僅能學習到正確的口腔衛生知識，對牙科醫學課程有初步的接觸，還安排至牙醫院所見習，親自體驗牙醫學生或牙醫師的工作與生活，一窺牙醫的世界。

活動課程邀請到多位牙醫師介紹牙醫專業知識，還安排跟醫學院學生一樣的實驗課程， 包括牙齒雕刻、印模製作石膏模型、牙科藥劑調製，所有作品在活動結束後皆可帶回作紀念。

今天是培育營最後一天，除了診所見習，還有一場成果發表會，透過分組討論，每位高中生都必須上台發表三天活動介紹和心得分享，好幾位學員在參加完活動後都表示，第一次這麼近距離的接觸到牙醫的世界，對自己的口腔有更深的認識，不僅學習到如何保健自己的牙齒，甚至想把牙醫師當作未來職涯規劃的選項之一。

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