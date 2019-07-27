慢飛天使畢業了 手做飯糰獻媽媽

2019-07-27 19:26

〔記者謝武雄、陳恩惠／桃園報導〕在地經營15年、服務0至6歲身心障礙幼童早期療育機構的寶貝潛能發展中心，今天舉行第14屆畢業典禮，共有9名慢飛寶貝畢業，踏上人生另一個階段，另有4名寶貝在專業特教團隊及家長的努力下，成功轉至一般幼兒園，邁向新的學習旅程。慢飛寶貝畢業生「小鋕」透過小當家料理美食，展現學習成果，將自己做好的飯糰送給媽媽享用，媽媽對於小鋕的成長感到非常開心；今天共有80名身障孩童、家長及志工參加畢業典禮，典禮中透過律動唱跳、唐詩朗讀、陣鼓表演及小當家料理美食等活動，展現孩子們的學習成果。

小鋕是個可愛的慢飛寶貝，剛來時，媽媽用推車推著他，連吃飯也需要餵食，

老師說，4歲的小鋕連站立都不太會，雙腳只站個3分鐘便開始無力發抖，練習過程中，留下無數次淚水，終能行走自如。

小鋕透過小當家料理美食的方式展現這2年的學習成果，將自己做好的飯糰，一步一步地走向媽媽，遞給媽媽享用，媽媽對於小鋕的成長，非常感動，他能以自己的雙腳走進小學的大門！

陳美谷主任說，14年來中心服務超過500個身心障礙家庭，在早期療育中，孩子們語言理解表達、認知能力、生活自理及動作協調等都能有顯著進步。然而，早期療育需投入大量資源，需要長期的陪伴，中心仍有30名身障寶貝，期盼社會大眾一同來支持身心障礙幼童的早期療育學習，期待社會各界踴躍捐款，郵政劃撥：19907568；戶名：寶貝潛能發展中心（請註明：早期療育）。

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