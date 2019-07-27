好美！這裡獲選日人最嚮往景點 螺旋狀遊客中心正式營運

2019-07-27 17:23

〔記者張軒哲／台中報導〕千呼萬喚始出來！高美濕地是海線國際級景點，暑假遊人如織。新設置的遊客服務中心外觀呈螺旋狀，宛若海浪從平地而起。設有生態體驗館-環形劇場、互動體驗區及生態教育中心。台中市府今日舉行遊客服務中心及體驗館與南側公園暨轉運停車場正式營運儀式，場面熱鬧。

高美濕地盛名近年享譽國際，市政府透過招標程序，將遊客中心文創經營委託寶美興業公司執行，讓政府興建、民間企業參與經營以及消費者觀光遊玩，遊客服務中心去年開放試營運，二樓設有觀景平台，遊客可在此觀賞高美夕陽及成列風車轉動，盡覽海天一色之美，也適合夜晚觀星。戶外廣場則有招潮蟹和貝殼造型的裝置藝術與戶外生態池，供遊客拍照與就近觀察濕地生態。

台中市長盧秀燕指出，高美濕地獲得日本網路票選第一，是日本人最嚮往的國外景點第一名，第二名是德國天鵝堡。可見高美濕地高人氣，遊客中心從前市長胡志強時期開始規劃，歷任林佳龍建設，很高興今天正式舉行試營運儀式。

市議員楊典忠表示，設置遊客中心的目的，除了讓遊客多一建築參觀遊覽外，還可以吸引更多人來體驗高美的不同視角，透過導覽解說增加高美濕地旅遊的深度與四季變化。

建設局副局長陳永欣表示，硬體建設完善之後，廠商陸續進駐，不斷調整內部軟體設施，如今遊客中心內的生態體驗館分為環形劇場、互動體驗區及生態教育中心受到遊客好評。甫踏入環形劇場，便可感受到360度投影所帶來的震撼。

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