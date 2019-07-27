水流東，某飼尪？朴子大槺榔要找回庶民歷史

2019-07-27 15:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市大槺榔地區是台灣早期開發地區，但當地書面資料不多，去年文史工作者考察，還發現當地有俗諺「水流東，某飼尪」，訪查才瞭解跟當地早期地形與經濟有關；豆點（大槺榔西堡文史工作室）、嘉義縣朴子日新文化協會及逗點創意設計工作室今年再更深入調查，今天在大槺榔開基祖廟前與民眾座談，將以1個半月左右時間進行訪談，找回村落的庶民歷史。

文史工作者執行嘉義縣文化觀光局嘉義縣社區營造議題團體圓夢計畫，在大槺榔進行「跟著豆點趣找查」，朴子日新文化協會理事長陳俊哲與豆點的陳薏雯、陳登春今天在大槺榔開基祖廟與鄉親座談；陳薏雯說，將會與有興趣說故事的長輩們做訪談記錄，最近庄內也要辦大型傳統活動，許多出外鄉親會返鄉，希望大家一同「找查」庶民歷史。

陳俊哲說，大槺榔有近400年歷史，清代林爽文起事，大槺榔涂龍、涂虎兄弟跟隨出戰，後經王得祿平定，後來大槺榔民眾還加入蔡牽一方再與王得錄交戰，為何總是站在反抗清代政府一方？當地民風及歷史背景值得深入調查。

陳俊哲說，大槺榔許多故事並未記載在史料上，如去年進行考察時，得知當地早期有「水流東，某飼尪」俗諺，後經對照水文及地圖，發現庄內溪流是罕見的往東流，並將整個村莊包圍，溪水環繞代表財庫，加上村莊入口狹窄難攻，地勢優良，清代時當地民眾進行土地開發成為墾戶，相當富有，俗諺代表當地水文，以及男人有錢到不用工作，每天讓老婆餵食，享受富裕生活之意。

陳俊哲說，即日起至9月15日進行調查訪談，由在地發起者建構出當地村落的歷史，預計將成果出書，也盼朴子的各社區、村落都能一同進行。

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