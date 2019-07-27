醫訊》我國際醫療又建功！ 北榮保住了毛利族國王一條腿

2019-07-27 15:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣醫療實力一直在國際有名，台北榮總3年前替紐西蘭毛利族國王醫治長久以來的痼疾、保住了國王的一條腿，還能行動自如，從此在毛利族間傳為佳話；毛利族感念醫治之德，今天率團到北榮感恩義演。

紐西蘭毛利族文化交流團受外交部邀請，參加台灣原住民豐年祭，而交流團還奉國王之命，到北榮展開友好訪問，表演毛利族特色舞蹈「KAPA HAKA」，與北榮員工、病患、家屬分享歡樂，嚴肅又逗趣的表演，吸引許多觀眾駐足觀賞。

交流團團長克雷格表示，這次到台北榮總義演，主要是代表紐西蘭毛利國王圖黑堤亞（King Tuheitia）閣下表達感恩之意。他說，國王閣下曾到北榮就醫，醫療團隊成功治療困擾多年的痼疾，恢復健康、重獲愉快的生活方式，國王相當感動，對於台北榮總精湛的醫療技術、親切的服務態度，印象深刻、備加推崇。

他也提到，這件事在官員與族人間廣為稱頌，成為毛利族流傳的佳話。圖黑堤亞閣下也曾在前年出席第三門診的啟用典禮，對台北榮總有深厚的感情，並且結交許多北榮的好朋友。

訪問團由北榮院長張德明接待，除了聽取簡報，進行座談交流外，並參觀醫療單位，了解北榮先進設備、優質環境與醫務管理等。

北榮表示，克雷格團長對於台北榮總先進的醫療設備，展現高度興趣與稱羨，同時也轉達國王對台灣友人關懷問候之意。

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