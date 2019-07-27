新北表揚模範父親 社會參與傳承文化

2019-07-27 15:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今（27）日在市府6樓大禮堂舉辦「阿爸的時光列車－108年度模範父親表揚」，市長侯友宜現場致贈各公所推薦的57位模範父親代表金戒指與獎牌，肯定這些父親胼手胝足打拚，不僅給家人照顧，也會社會公眾付出，成為子女的榜樣。

平溪區公所推薦的林國和，人稱國和老師，初中畢業後，在雙溪國小、十分國小及其他國小擔任代課老師，由於對教學充滿熱忱，課後還到師範學院專科師資班進修；育有3女1子，以「百善孝為先」為教育信念，如今子女都在社會上堅守崗位，克盡職責。

林國和教師退休後，積極推動平溪在地產業，為了守護天燈傳統與山林環境，與交大畢業生合作研發「環保天燈」，並在自家生產。另外還製作小型天燈義賣，並將義賣所得捐給創世基金會，造福無數植物人。

蘆洲區公所推薦的李添財，經歷日治到光復後期，見證蘆洲地區從農村發展為都會的過程，育有1子1女，如今三代同堂；40多歲時投入蘆洲合義社，傳承北管音樂藝陣，一路走來，從早期的車鼓陣，到光復後的歌仔戲團，再轉型為現今的蘆洲大拜拜，足跡刻劃了蘆洲逾百年特有的傳統文化及歷史。

李添財重視青年文化傳承，對子女、兒孫皆耳濡目染，迄今三代共同參與傳承蘆洲神將文化，讓珍貴歷史文化得以永續。

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