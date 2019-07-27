竹南路停收費再變更 擬剩300格

2019-07-27 15:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所自前任鎮長康世明任內構思實施路邊停車收費已久，並招標路邊和路外停車場收費的設計標。不過，現任鎮長方進興表示，考量鎮民需求等因素，將減少路邊收費停車格數量，大約為300個。

方進興強調，若是在距離市區較遠的道路設置，例如環市路部分路段，距離市區又太遠，民眾認為就算劃設收費停車格，但是民眾停車意願應該不高，這些都是鎮公所要考慮的因素。

另外，於住戶旁設置停車格，也可能影響住戶出入，造成極大不便，而不少店家也認為若在商家外設置收費停車格，也會對商家營業有所影響，意見不一。

竹南鎮公所最初規劃設置1600個收費停車格，後來經檢討後減少為100格，後來再腰斬剩下700格。不過，最近竹南鎮公所考量實際需求後，將只畫設300格，若日後有增加需求再擴充。

竹南鎮公所表示，未來劃設收費停車格位置主要為火車站、公家機關、學校等單位，畢竟這些地方民眾停車需求較高。而減少路邊收費停車格，也是因考量鄰近頭份市曾有裁撤案例，若貿然劃設太多停車格，可能造成鎮民不便。

至於何時實施停車收費，竹南鎮公所表示，停車格收費案須送交苗栗縣府審議，待縣府審議通過，竹南鎮公所將會著手委外收費標案，所以時程仍無法確定。

竹南鎮人口高居苗栗縣第三，而前兩位的頭份市與苗栗市都已經實施路邊停車格收費，竹南鎮何時實施與如何實施，以便紓解交通亂象，也是不少人關注的議題。

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