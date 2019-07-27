國產石斑產季 農委會推促銷、石斑魚料理食譜

2019-07-27 14:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕農委會漁業署推薦當令國產優質水產品，夏季首波活動在今、明兩天在台北希望廣場農民市集辦理「夏季鱻食饗宴」促銷活動，除了當季新鮮水產品外，還推出兩道鮮魚料理食譜，民眾可把握機會採買。

漁業署表示，近期正值石斑、金目鱸等大宗養殖魚種產季，石斑不僅具高蛋白質、低脂肪、低膽固醇，且富含膠原蛋白及肉質Q彈，是華人饗宴中生猛海鮮的代表，政府輔導業者提升養殖及加工技術，以及名廚們協助開發簡易的家庭式料理，讓國人都可在家中輕鬆享受鱻食饗宴。

另外，肉質纖細滑嫩的鱸魚，適合清蒸、煮湯、香煎、油炸等各式料理，都是炎炎夏日清爽不油膩的輕食產品。

為方便消費者選購石斑等當季水產品，7月26到29日「2019台灣美食展-台灣農業館」優惠促銷，另自7月起在台北希望廣場-農夫市集，辦理多場當令特產行銷活動，讓民眾方便採買。

7月27、28日希望廣場展售活動，推薦適合夏季食補養生的石斑魚、鱸魚、台灣鯛、虱目魚及文蛤、鬼頭刀、白蝦等當令優質水產品，現場並有安排「國產鮮魚料理廚房」涼拌石斑料理教學、美味石斑魚料理互動DIY、免費試吃，以及多種優質水產品展售活動，歡迎消費者本周六、日邀約親朋好友到希望廣場選購。

相關活動詳情可上「台灣優鱻~低負擔的鮮美味」臉書粉絲頁查詢。

海鮮粥底火鍋食譜

食材：

A國產石斑魚片、文蛤、白蝦適量、美生菜絲 1 大把、薑絲 1 把 、蔥花適量、剝皮辣椒適量。

B白米1杯、皮蛋1顆、油1大匙、水5杯

C絞肉2大匙、水1鍋約10杯

調味料：

魚露適量、鹽巴適量、白胡椒粉適量、香油1小匙

作法：

1. 白米洗淨，加入皮蛋、油搓勻，放置3到4小時，即可加入水煮滾，改中火煮5分鐘後即可熄火略悶，即為粥底飯。

2. 絞肉加冷水入鍋攪勻，以小火煮至沸騰，可依個人選擇是否撈除肉末丁。

3. 把粥底飯加入肉湯中煮滾，致產生粥湯黏稠狀即為火鍋粥底。

4. 將薑絲、少許鹽、香油拌勻，剝皮辣椒切絲

5. 將國產石斑魚片、文蛤、白蝦等各式海鮮 放入沸騰的火鍋粥底中燙熟，再加上生菜、撒上香油薑絲及蔥花，並依個人喜好搭配剝皮辣椒絲即可完成海鮮

粥底火鍋。

夏日蔬食蒸魚食譜

食材：

A鱸魚片2片、地瓜粉1大匙

B洋蔥１個、小番茄8到10粒、玉米筍5到6根、長豆1把、水1杯

C蒜末 1大匙、辣椒末1大匙、醃漬紫蘇梅肉2大匙、香菜末2把、檸檬1顆

調味料：

A鹽1/4小匙、米酒1大匙、香油1大匙

B魚露2大匙、糖2小匙、冷開水2大匙

作法：

1.鱸魚片斜刀切片，將調味料A拌勻，再拌上地瓜粉

2.洋蔥切丁、番茄切對半、玉米筍切小段、長豆切段

3 鍋中倒入少量油後將洋蔥入鍋爆香，加入長豆翻炒後再加入水、番茄丁及玉米筍推平，在蔬菜上方鋪上魚片，即可蓋上鍋蓋煮至沸騰再多煮2到3分鐘

4.將蒜末、辣椒末、紫蘇梅肉加上調味料B調勻，淋至魚片，擠上檸檬汁，撒上香菜段，夏日蔬食蒸魚即可完成。

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