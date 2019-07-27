蘇揆端漁業發展15億 神巧合台灣燈會「巨鮪來富」

2019-07-27 15:02

［記者陳彥廷／屏東報導］行政院長蘇貞昌昨天回到屏東，為東港深水碼頭增建工程動土，並藉此機會宣布帶來總計超過15億元發展「撤黃牌後時代」漁業的大禮，而蘇貞昌5個月前核淮該項工程晚間就到大鵬灣賞台灣燈會，東港漁業界人士就說，這與主燈「巨鮪來富」之名還真是神巧合。

歐盟於2015年10月因我國漁業管理屬IUU（非法、未報告、不受規範漁業國），發出黃牌警示，前朝政府燙手山芋未除，還衍變成在去年底大選反弒改朝換代後的執政黨，而國內漁業管理在歷經極痛的陣痛後終於步上軌道，今年6月27日歐盟同意撤除我國漁業黃牌，蘇貞昌昨天除前來動土，也藉此機會端出15億元要發展我國在「撤黃牌時代」後的漁業。

屏東縣東港泊區深水碼頭整建工程起因於5個月前，蘇貞昌當時前來台灣燈會賞燈，白天到東港漁港視察，他在視察時聽聞東港區漁會總幹事林漢丑陳情要爭取浚深港口，當時他也認為就要提昇我國漁業發展並應允評估。

「討海人要回母港！」，蘇貞昌說，東、琉遠洋漁民討海技術一流，但近年受限港深有時才3公尺，只能到高雄的漁港去卸漁，屏東的遠洋漁民都希望能回到母港，除了方便，更是能同時帶動地方的繁榮共榮，當時立刻詢問農委會副主委陳添壽，再確定金額要3.8億元後，認為屏縣府、漁業署都不會有這筆錢，但又是地方極切需求，因此二話不話就核淮經費，農委會則補充已於本月稍早就發包工程，因此選定昨天動土。

這項工程始於蘇貞昌來台灣燈會當天，其中指標性的主燈剛好又叫作「巨鮪來富」，除展現蘇內閣的高效率，總計昨天蘇貞昌共允諾補助東港櫻花蝦拍賣場經費6000萬元及東港泊區增建案3.8億元，而為減輕漁民負擔並接軌國際作法，今年8月開始，全國每年約需7500萬元的「漁船船位回報（VMS）」及「遠洋漁船電子漁獲回報（E-logbook）」通訊費，由中央全額補助，再加上已匡列給農委會「後黃牌時代」後的漁業發展的10億元補助，相關總經費高達約15億元，就有東港的漁業界人士說，不只5個動土的神級效率，還與台灣燈會主燈的「巨鮪來富」之名有相當程度巧合。

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