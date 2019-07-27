定調！彰市試辦定時定點收垃圾 專區看這裡…

2019-07-27 14:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕9月1日起，彰化市公所將試辦為期4個月的「定時定點收垃圾」，每處定點專區將停留時間20分鐘，專區嚴格審核垃圾分類，不配合拒收甚至開罰，試辦期間現有沿街收運垃圾和定點清運仍然繼續運作，試辦期結束，明年評估成效再決定是否延續。

「定時定點收垃圾」清運點與目前5處定點清運垃圾的地點不會衝突，5處定點各在三民路、中正路、中興路、南平街、一德南路，每處定點開放2個小時上午時段讓民眾丟垃圾，時間到清潔隊拖走垃圾子母車，跟即將實施「定時定點」不同，「定時定點」台北市早已全面實施，行之有年，台中市等都會區縣市陸續先以國定假日取代平常日的沿街收運垃圾，這是趨勢。

清運專區據點為三民路436號老人文康中心、華山路271號魚市場、中山路1段213號南興活動中心、崙平南路39號向陽公園、南瑤路43號南瑤宮、彰水路53巷7號志同宮、西勢街270巷28號聖安宮、金馬路2段274號茄南活動中心、福成街88號福成宮、福山街168號玉皇宮、彰南路3段226號東興宮共11處清運點，寺廟、公園及活動中心都有。

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