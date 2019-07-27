竹縣推浪漫台3線食安認證標章 首站內灣23家店授證

2019-07-27 14:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府結合食安與浪漫台3線，今天舉辦「食品衛生安全標章認證」揭牌活動，首站選定知名的橫山鄉內灣形象商圈，共有23個店家通過評核獲得認證，期望達成縣內餐飲業者「家家有標章，共下愛健康」的客家庄願景，為消費者的食安把關。

衛生局長殷東成表示，為配合中央食安五環政策「源頭管理」、「重建生產管理」、「加強市場查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」、「全民監督食安」，縣府跨局處整合推動，去年榮獲衛福部食品藥物管理署評鑑為非六都競爭型的第一名，因此今年委外推動「浪漫台3線食品衛生安全標章」制度。

首波選定熱門景點內灣商圈，依國家食品衛生安全標準，針對參加業者進行烹調作業場所、員工個人衛生、廁所管理、用餐場所、儲存環境品質等項目進行評核。

在內灣形商圈協會的積極配合下，共有18家餐飲業者及5家製造業通過食品衛生安全標章認證評核，今早舉行授證典禮，副縣長陳見賢、橫山鄉長張志弘表示，希望藉此榮譽制度，提升業者衛生自主管理的能力。

配合今日認證活動辦理集點換好禮，民眾到通過評核的店家消費滿百元即可獲得貼紙1枚，集滿5枚及與商圈的食安標章立牌合照，即可獲得環保餐具組1組，限量300組。另前100名民眾只要答對問題即可獲得不銹鋼吸管1組。

殷東成說，標章認證制度未來將持續推廣到台3線北埔、峨眉、竹東等鄉鎮商圈老街。

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