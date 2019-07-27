台灣自行車節極點慢旅 慢遊極東點童謠「丟丟銅」的「磅空」

2019-07-27 14:01

〔記者林欣漢／新北報導〕交通部觀光局主辦「台灣自行車節」系列活動中的亮點活動「2019 Light up Taiwan 極點慢旅」，以台灣東、西、南、北4個極點燈塔為主題的自行車慢遊活動，今天在極東點三貂角燈塔揭開序幕，路線經過舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道，長約2167公尺，正是童謠「丟丟銅」裡面所唱的「磅空」，炎炎夏日騎入隧道迎面清涼，一出白雲飛處隧道口，太平洋及龜山島立刻映入眼簾，從山裡騎到海邊只在轉眼間。

今天車隊從福隆遊客中心出發，騎行北台灣經典自行車路線之一「福隆舊草嶺隧道」環狀線自行車道，行經東北角海岸的石城觀景區、三貂角燈塔、馬崗漁港、卯澳漁村回到福隆遊客中心，全程約20公里，路線平坦、濱海視野開闊，適合親子闔家參與，包括日本環沖繩自行車協會、中華民國心臟病兒童基金會等單位，今天都來共襄盛舉，體驗東北角之美。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）表示，沿著太平洋岸邊的東北角自行車道騎乘，能在三貂角周邊欣賞到全台灣最特殊的海蝕平台地質樣貌；而開車經過很容易錯過的三貂角燈塔，最佳的慢旅造訪方式，應該是由燈塔下方的馬崗停車場走步道下去，步道約200階，來到三貂角燈塔觀景台，站在台灣本島最東點，登高感受太平洋海天一色的心曠神怡，絕對不虛此行。

風管處表示，「2019 Light up Taiwan 極點慢旅」系列活動各場次會陸續開放報名，8月10日極西點國聖港燈塔、10月12日極北點富貴角燈塔、11月16日極南點鵝鑾鼻燈塔，有興趣的民眾可上「中華民國自行車騎士協會」網站查詢。

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