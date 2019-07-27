係金A！髒水溝湧數萬尾孔雀魚 大人小孩狂撈

2019-07-27 14:09

〔記者湯世名／彰化報導〕係金A！環境遭嚴重破壞，如今要在水溝內發現魚蝦猶如天方夜譚，不過彰化縣警局前最近卻出現一幅奇景，大人、小孩或蹲或趴在水溝蓋上，拿著漁網朝水溝內狂撈，有人短短半小時就撈出上百尾孔雀魚，有民眾說，以往只能到日本旅遊才能看到這種景觀，沒想到在彰化市區竟然也會出現，整個警局四周水溝的孔雀魚可能多達數萬尾。

「排水溝有孔雀魚，趕快來抓！」很多人乍聽都不敢相信彰化縣警局四周收納民生廢水的排水溝，竟然有爆量的孔雀魚，成魚的魚尾紅、橙、藍、金等色彩斑斕，美麗程度不亞於水族館賣的孔雀魚；撈魚、養魚近來彷彿成了全民大運動。

附近居民指出，警察局四周排水溝內有孔雀魚經一傳十，十傳百，迄今已經不知道誰才是第一個發現者，也不知到底最初是誰放生的，有可能是警察局旁的蓮花池排水孔與排水溝銜接，孔雀魚從蓮花池流出，自然繁殖，只是沒想到竟然會大量繁殖，如今整條排水溝內都是魚，數量可能多達數萬尾。

有民眾樂說自從排水溝內滿布孔雀魚後，蚊子好像也變少了，因為孔雀魚會吃蚊子的幼蟲，溝內孑孓幾乎被魚吃得一空，環境進步不少。

往水溝內看去，爆量孔雀魚有如繁星般優游溝內，別以為長在不甚乾淨的排水溝中就其貌不揚，成魚每尾幾乎都色彩斑斕，紅橙黃綠什麼顏色都有，還有金色和銀色鑲綴其中，扇形尾鰭搖搖擺擺，令人賞心悅目。

由於是現成的，民眾多只撈大魚，不抓小魚，讓魚苗在最適合的環境長大。有民眾說，從排水溝內撈起的孔雀魚，生命力比從水族館買來的要強，而且毋需常換水，即使好幾天不餵食也沒關係，超好養。

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