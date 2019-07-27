忠孝國中地下挖出古木 樹齡約450至500歲

2019-07-27 13:58

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區忠孝國中進行校舍改建及地下停車場工程，21日挖出長逾10公尺、胸徑約3公尺的巨大古木，新北市政府農業局今（27）日邀請樹輪學專長的嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳博士取樣做樹齡鑑定，初步估計，樹齡約為450至500歲。

忠孝國中校舍改建暨地下停車場工程，21日挖出巨大古木，農業局隔天派員到場辨識樹種，認為古木屬常見的楠木類木材，非森林法第52條第4項所訂的紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、烏心石、牛樟、台灣擦樹、櫸、黃連木、毛柿等12種貴重樹木，也不是文化資產保存法公告的自然紀念物中的珍貴稀有植物如台灣穗花杉、南湖柳葉菜、台灣水青岡及清水圓柏。

農業局指出，如果要提報為新列自然紀念物，也跟指定要件「本國特有且族群數量稀少或有絕滅危機者」不符；但基於對歷史資產的重視，今天邀請樹輪專家詹明勳博士協助鑑定樹齡，設法釐清古木身世。

詹明勳表示，古木經檢測，樹齡約為450至500歲，因深埋已久，已有部分碳化，後續將再送驗，透過「碳14定年法」瞭解更精確的樹齡。

農業局長李玟表示，文化局將於30日上午邀請考古遺址審議委員現勘，屆時如有需要農業局協助的地方，將全力支持。

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