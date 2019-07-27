台南市文旦大賽起跑 種柚好手66人參賽

2019-07-27 13:57

〔記者楊金城／台南報導〕2019年台南市文旦大賽，共吸引老中青三代種柚好手66人參賽，最年長參賽者84歲，最年輕參賽者37歲，其中有5名青農，台南市農業局今天完成第一階段果園評鑑，8月16日將田間採果及農藥殘留檢驗，8月23日進行果品評鑑後綜合評分，選出今年台南市文旦王。

全台就只有一個文旦品種「麻豆文旦」，台南市種植的麻豆文旦在市場最受歡迎，也最具知名度；今年台南市文旦大賽66位參賽者，主要來自麻豆34名、下營30名及官田2名等產區。

台南市農業局說，報名參賽的柚農均具有產銷履歷認證、台灣農產品生產追溯條碼、有機驗證等安全溯源的資格，青農來勢洶洶，經驗老道的柚農長者也不惶多讓，角逐文旦王寶座，精彩可期。

第一階段果園評鑑，農業局邀請國立嘉義大學、台南區農業改良場、農業試驗所嘉義試驗分所的柑橘類專家逐一踏勘每個參賽柚園，就果園園相、健康安全及肥培管理三大指標，實地了解果園灌排規劃、柚樹發育、環境生態、病蟲害管理、肥料、土壤管理紀錄來評分。

第二階段將評選前60名進行田間採果及農藥殘留檢驗，通過後才能於8月23日進行果品評鑑。

依果園評鑑總分30%與果品評鑑總分70%加總，依總成績排名選出2019台南市文旦王（特等獎）、頭等獎、優等獎等獎項。

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