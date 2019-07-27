台中捷運綠線試車完成 議員：行車噪音惹民怨

2019-07-27 12:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運綠線預定明年底通車營運，月初開始模擬實際營運班表，每日上午6時至夜間24時進行試車。市府交通局今（27）日表示，捷運綠線已完成連續7天不間斷試車。市議員張耀中則說，行車噪音引起民怨，要求市府務必解決。

交通局指出，台中捷運綠線全長16.71公里，高架段15.94公里、地面段0.77公里，共設置18座車站，除終點捷運台中高鐵站與台鐵、高鐵共構轉乘外，捷運松竹站及捷運大慶站也分別設有台鐵連通道，方便民眾轉乘，預計明年底前全線營運通車。

交通局長葉昭甫說，捷運綠線月初展開試車，由早上6時行駛至下午24時，並於凌晨1時全數收班。為確保無人駕駛系統的品質及穩定性，連續7天不間斷試車，且不能有2件超過5分鐘誤點情形及發生手動駕駛狀況，一旦失敗就要重新計算7天的測試。

他又說，台中捷運採用世界最先進的機電系統，電聯車採無人自動駕駛，自動等級為世界最高等級的GOA-4，安全等級也是最高級的SIL4，試營運驗證就像替無人駕駛系統CBTC做「期末考」，很高興結果不負市民期待。

葉昭甫表示，試車期間，台北市捷運工程局及現場測試人員都相當辛苦，需輪班並隨時掌握現場測試情況；而民眾反映的噪音問題，目前廠商已就沿線進行噪音監測，正依量測結果分析音源並研擬改善方案，改善期間請配合體諒，共同迎接捷運新時代。

張耀中認為，綠線完成試車證固然對通車期程是一大進展，但市民在意還是捷運行車噪音問題能否做到就算室內開窗也儘量不受影響，但驗證階段後還有很大的調整空間，他要求交通局應在調整試車噪音改善後，提供完整的各站音源監測報告供市議會參考。

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