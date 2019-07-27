考試分發至今僅3成填志願 登記期限明截止

2019-07-27 11:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學考試分發入學管道24日起開放登記志願，大學分發會卻發現，到今天統計，全體報名考生僅3成完成登記志願，因登記截止是明（28日）止，提醒考生儘早輸入，避免最後一刻網路塞車、電腦故障等，影響權益得明年再來。

大學考試分發會表示，據統計，今年有63校1874個科系參加考試分發，共提供招生名額有3萬4576名（含回流），要參加考試分發，需先考過大學指定科目考試，今年約有4萬9119人報考；成績日前已公布，考生須24日起至28日下午4點30分止，完成最多100個的大學志願選填登記，才能參加分發。

但大學分發會卻發現，截至目前，全國僅3成的考生填了志願，但因登記志願截止日就在明天，分發會擔心，往年登記的電腦系統恐在最後1個小時遭眾多使用者塞爆，導致網路塞車、操作困難，亦擔心考生忘記時間，若因此錯失登記，將影響自身權益，可能無法上大學，得明年重新再來。

分發會說，登記系統28日下午4點30分統一關閉之後，考生就不能再參加，提醒考生務必把握時間，不要拖到最後一刻，另因登記志願需先繳交登記費，今、明2天適逢周末，考生須親自前往ATM轉帳繳費，繳費期限壓在明中午12點，考生也要注意，若有任何問題可致電分發會洽詢，電話：（06）2362755。

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