上山下海風一夏 南寮漁港帆船體驗趣

2019-07-27 11:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕暑假期間為鼓勵青少年從事健康休閒育樂活動，建立正確人生觀，新竹市警察局與新竹市體育會帆船委員會，在南寮漁港辦理「風一夏帆船體驗營」活動，以實際行動帶領青少年走出戶外、迎向陽光，課程首先規劃水上安全教學，解除青少年懼水心理並勇敢擁抱水上運動；另外增加攀岩體驗，讓學員上山下海嗨翻天。

「風一夏帆船體驗營」在新竹市政府完成南寮漁港整建工程後，睽違2年再次重新舉辦，不論場地、設施及課程內容都更加升級，學員報名也相當踴躍。

今天活動首先安排水上安全講習及講解風帆基本原理，接續由專業教練帶領各分組學員實際下水體驗雙體船、獨木舟、小鷹號帆船及風浪板等操作。

風帆運動不單是肌耐力的考驗，更是風、帆動力原理、流體力學等專業知識的實作，學員們個個智力與體力兼具，馳乘海洋不亦樂乎。

這次活動另提供攀岩機體驗，手腳並用克服地心引力，讓參與學員在登頂時享受成就快感，為活動增添更多樂趣。

新竹市警察局表示，這次活動設計多元課程教學與體驗，希望參與青少年能充份瞭解新竹市在地「新竹風」的特色並盡情享受風帆運動；也希望學員們能透過獨木舟、帆船、攀岩體驗的過程，培養出堅毅、勇氣、耐力、思考等性格，作為成長過程的重要寶藏。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法