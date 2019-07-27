全運會10月登場 桃市府邀徐展元、鄭兆村拍宣導片

2019-07-27 11:22

［記者謝武雄／桃園報導］今年全國運動會將於10月19日至24日在桃園舉行，距離全運會開幕不到100天時間，桃園市政府邀請體育界知名人士拍攝影片為全運會暖身，27日首先登場的是體育主播徐展元及標槍國手鄭兆村，兩人比小朋友版塑膠三叉戟及射飛鏢，結果都是鄭兆村完勝，「徐展元X鄭兆村動滋動」影片在「桃園事」臉書粉絲專頁。

市府新聞處表示，未來還有3支影片，超過6位名人會一起推廣全運會，想知道還有哪些名人，歡迎持續追蹤「桃園事」粉專；「徐展元X鄭兆村動滋動」影片也同步在兩人粉絲專頁露出，共同推廣全運會。

「徐展元X鄭兆村動滋動」影片是在楊梅的鄭家祠堂道東堂拍攝，這幾年都在Lamigo桃猿隊專屬電視「Lamigo TV」擔任主播的徐展元，向鄭兆村發出戰帖，要來挑戰「拋擲」的小遊戲，看誰拋得遠又準。

兩人首先比試小朋友版塑膠三叉戟，拋擲三叉戟時，鄭兆村笑稱他應該能夠「丟到月球上去」，果然三次拋擲都輕鬆輾壓徐展元；射飛鏢遊戲由鄭兆村先射，鄭兆村有兩支鏢射中雙倍區得到96分，徐展元雖然有一支射中3倍區，但整體成績只有59分，徐展元自嘲不及格之餘，也大喊「好想贏鄭兆村」。

新聞處表示，東京奧運明年登場，對於參賽選手來說，全運會堪比奧運前哨站，而鄭兆村在今年在上海國際田徑總會鑽石聯賽，以87公尺1的成績摘下銀牌，拿到東京奧運門票，此次參加全運會，他表示將全力以赴，希望替家鄉桃園奪牌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法