屈公病首例在土城！公所號召民眾防疫總動員

2019-07-27 11:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市首例本土屈公病例發生在土城區，區公所為防堵屈公病疫情蔓延，清除病媒蚊孳生源，利用週末辦理「清除病媒蚊孳生源」活動，區公所與各里里長、環保志工、環保局清潔隊、衛生所及土城分局共同攜手合作，在各里內執行「巡、倒、清、刷」4步驟，全體市民一起清除戶內外孳生源，並加強宣導清除住家周遭積水容器，大家防疫總動員，共同防治屈公病。

土城區長楊志宏說，疾管署26日公布第一例本土屈公病確定病例，今天動員市府團隊，先在區公所樓堂有防疫宣導及衛教課程，同時由環保局清潔隊執行積水容器清運、孳生源清除、噴藥消毒等作業，衛生所也向民眾進行衛教宣導，各里也由里長與環保志工在里內執行消毒工作，衛生所針對個案住家周邊半徑50公尺住戶進行入戶噴消作業，環保局則負責周邊大安、頂埔、土城、埤塘、員林、員信、員仁、長風等里之戶外噴消作業。

楊志宏說，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源。

土城區公所提醒民眾，室內包括花瓶、花盆底盤、冰箱底盤及地下室積水，室外則有水桶、廢棄飲料罐、塑膠水桶、臉盆、輪胎，都是孳生源清除重點，楊志宏也再次呼籲民眾動手整理家戶內外環境清除積水容器，澈底清除孳生源，才是防治根本之道，達到防疫作用。

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