洋女婿陪老婆坐月子 改變產後3天出院觀念

2019-07-27 10:56

［記者黃旭磊／高雄報導］美國女婿來台陪老婆坐月子，原以為產後3天就出院，後來入境隨俗，陪吃中藥膳，稱讚台灣傳統習俗。

屏東東港女子Bonnie與美國籍丈夫Alex在日本結婚，7月初住進高雄阮綜合醫院生產，Alex遵循美國婦女不坐月子傳統，原以為妻子產後3天即可出院，聽勸後入境隨俗，向美國公司請假2週陪老婆做月子。

Bonnie今天表示，丈夫不了解坐月子觀念，堅持產後住五星級飯店，隨後帶寶寶回美國，所幸產後護理之家有管理師、營養師提供飲食諮詢，不需東港娘家煮中藥膳，從此改變對婦女生產觀念。

陪伴期間，Alex陪吃中藥膳，並由產後護理之家營養師調配餐食，有空就到附近咖啡店、景點閒晃，身心健康獲得改善，視訊向美國家人稱「坐月子好」，也稱許台灣醫療護理水準。

阮綜合醫院婦產科主治醫師陳聰富，為Bonnie進行產檢、產中與產後醫療和護理照護；陳聰富說，女性過渡到媽媽角色，心情難免不安，尤其有高血壓、糖尿病等妊辰風險，需由婦產科、內科系專科醫師會診照護，醫院恰可提供完善服務。

護理長劉秀玲表示，產後護理之家與坐月子中心不同，護理之家須符合衛生局立案標準，並由具備專業醫護資格者進行衛教和育兒指導，指導產婦哺乳並評估產後惡露等不適徵狀。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法