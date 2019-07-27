歐巴桑出頭天 八德社大民俗舞蹈班全國賽獲特優

2019-07-27 10:24

［記者謝武雄／桃園報導］八德社區大學琴韻民俗舞蹈班日前參加教育部在台北市南門國中舉行全國盃土風舞競賽，在17組參賽隊伍中脫穎而出獲得特優名次，琴韻不僅是桃園市唯一參賽的社大民俗舞蹈班，且成員大都是家庭主婦、平均年齡56歲，大家在毫無舞蹈基礎情況下，在老師王秀琴指導下，經過兩個月密集的訓練，雖然膝蓋跪到起繭，能拿到好成績，學員們都很高興。

王秀琴老師表示，琴韻民俗舞蹈班的姊妹們大部分都是退休人員、家庭主婦，平均年齡56歲，最年長的66歲，但大家學習的興致都很高昂，這幾年練習舞蹈越來越複雜，從苗族姊妹梳妝到油桐花，講究的不僅是個人舞蹈動作，更重要的是整體默契的搭配，讓舞蹈表演一氣呵成，宛若一場賞心悅目的舞台劇。

王秀琴說，兩個多月前看到全國盃土風舞競賽報名簡章，她和學員們商量，雖然大家心理有些擔心跳不來，但她認為舞蹈就是要跳出健康，跳出自信，也說服大家，不要覺得自己老了，很多事情還沒去做就投降了，這是缺乏自信，只要有信心，一定可以完成使命。

王秀琴表示，由於表演的舞台很大，原本社大練習的舞蹈都不能使用，她決定重新編舞，以「茉莉花」為主題，琴韻民俗舞蹈班的姊妹們為了這場比賽更是排除萬難，放下家人、工作，一星期抽出3、4天時間來練習，短短兩個月時間，整體舞步從零零落落到行雲流水，姊妹們跪到膝蓋瘀青、長繭，抓扇子抓到手起水泡，但是大家還是努力的向目標前進，如今拿到特優獎，也代表對大家付出和努力的肯定。

班長周美君說，茉莉花舞步非常複雜，例如學員一字排開，按照節拍陸續開扇，營造波浪的感覺，這必須要有良好的默契，而開扇動作更是要一氣呵成，才能讓人有行雲流水感覺，跳完這場舞蹈，也讓姊妹們充分理解，台上5分鐘、台下10年功的真諦。

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