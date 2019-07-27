超高齡社會來臨 日本松本市長帶團參訪高醫醫療體系

2019-07-27 08:55

〔記者方志賢／高雄報導〕 以健康、長壽聞名的日本長野縣松本市長菅谷昭帶領20多人訪問團參訪高雄醫學大學醫療體系，針對台灣與日本同樣邁入超高齡社會，雙方就長期照護與臨終照護等政策及作法交換意見。

日本松本市訪問團2天行程參訪高醫安寧（心圓）病房、剛成立的預立醫療照護諮商中心及故事館等設施，對高醫體系推動長照、失智、弱勢健康及臨終關懷等醫療照護印象深刻，希望藉由雙方交流深化健康福祉，並尋求合作的可能性。

日本訪問團受到高醫董事長陳建志、高醫附院院長侯明鋒、小港醫院院長郭昭宏大同醫院院長陳彥旭、市立旗津醫院院長蔡忠榮等人熱情迎接，並互贈紀念品。

侯明鋒表示，高醫已結合高雄地區367間醫院診所進行雙向轉診服務，社區醫師不必經過複雜的遠端連線，可相互掛號及轉診，讓病患有更好的照顧。

陳彥旭以大同福樂學堂利用閒置空間再活化為例，使高齡者就近在社區據點互動、學習，未來將成立「記憶及老化中心」，減緩失智症人口增加。

郭昭宏提出「小港醫院多元長照網布建」計畫，從醫院、社區、原住民「娜麓灣文化健康站」到「I CARE社區關懷訪視」等，涵蓋健康到臨終一條龍的長照服務。

旗津醫院院長蔡忠榮則提出長照A（社區整合型服務中心）、B（複合型服務中心）、C（巷弄長照站）計畫，打造旗津長照島願景。

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