07/27 各報重點新聞一覽

2019-07-27 06:19

自由時報

海岸6大活動鬆綁 7日內祭典、露營、拍片…免申請

為鼓勵民眾親近海岸，內政部昨通過「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法部分條文修正草案」，未來在海岸舉辦祭典、露營、拍片等六大類活動，只要活動時間在七日以內，將不必再申請許可，僅須在十五日前向主管機關報備即可。

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合庫監視器 疑中貨改標

繼台中市政府用到中國海康威視監視器後，本報接獲投訴，擁有二百七十家分行據點的合作金庫銀行，招標汰換所有分行門口監視器，由樹樺電子公司得標，卻使用具有人臉辨識功能的中國浙江大華科技公司監視器，再把主機的大華商標撕掉，更換成這家公司品牌「REAL VISION」，恐衍生紅色滲透、中國的天網延伸到台灣等資安疑慮。

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ＢＭＩ正常 婦女腰太粗 也可能早死

身體質量指數（BMI）是目前國際上最常用來評判基本健康狀況的指數之一，但美國醫學會期刊（JAMA）刊登的最新研究指出，對於中年婦女而言，腰圍粗細是更佳的基本健康指標，BMI值屬正常範圍的婦女，若有過多的腹部脂肪，仍面臨較高早逝風險。

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聯合報

私菸案查到最大咖貨主 吳宗憲買了3千多條

檢調偵辦國安特勤私菸案，過濾總統府侍衛室少校吳宗憲交出的團購名單，發現吳向華航預訂的上萬條免稅菸品中，自己下訂數量約三分之一，數量驚人，檢調懷疑，吳究竟有無與華航勾結轉售菸品給私梟牟利？或是人頭代購？都有待進一步釐清，預料下周會有一連串約談行動。

抗議元朗暴力 香港機場逾4000人靜坐

香港航空業界和市民昨天在機場旅客入境大廳發起靜坐行動，這是赤鱲角機場建成廿一年來，首度有大規模的示威活動。與此同時，香港一間醫院的醫護人員也集會示威，這也是前所未見。

中國時報

萬條菸超買幹話 輿論炸鍋！這就是貪汙

針對國安私菸案，總統府避談走私，強調是超買免稅菸，引發譁然。法界人士昨指出，國安人員屬公務員，利用總統出訪的公務機會，使用總統專機免稅的特權，再使用公用車運送私菸，已構成貪汙罪的「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品者」，換言之，用專機超買就是貪汙！明知非法而委託購買者就是共犯。

深綠分裂 批民進黨淪一言堂！扁宣布一邊一國行動黨 下月成立

繼喜樂島聯盟成立政黨後，前總統陳水扁昨晚也在群組及臉書宣布，為了避免絕對權力絕對腐化，民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑。如果執政黨沒有封殺打壓，「一邊一國行動黨」應該可以在8月成立。扁稱只當黨的精神領袖，黨揆以游錫堃呼聲最高。

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