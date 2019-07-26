內湖公車候車亭倒塌案 議員發現42處竟由廠商自行驗收

2019-07-26 23:28

〔記者楊心慧／台北報導〕上個月台北市內湖區方濟中學旁公車候車亭因地基深度不足120公分倒塌，台北市議員許家蓓繼續追查發現，該施工廠商於2000年、同年承攬的42處公車候車亭，驗收報告均無地基埋設深度，且地下部分是由廠商自行驗收，許家蓓痛批，市府嚴重失職，竟讓施工廠商可以球員兼裁判。

許家蓓表示，該候車亭由交通局在2000年發包興道企業股份有限公司建置，同年該公司承攬北市松山區、大安區等10區共42處候車亭新建工程，她調閱施工前後照片及監工報告，公運處竟稱無資料，僅提供候車亭完工後的驗收報告，且報告內未提到候車亭基礎埋設深度是否足夠，顯見市府未落實監工責任。

許家蓓還發現，辦理驗收時地下部分竟由廠商自行驗收，公部門怎可自我閹割監督權，若廠商施工錯誤或偷工減料，市府根本無從察覺！

許指出，案發後公運處全面清查新建候車亭是否穩固，卻以人力搖晃、目視檢測，質疑市民乘車安全怎能以不科學的方式進行工程檢測？

公運處坦言，案發後確實以人力、目測檢測其他候車亭，但目前科學方法僅能以破壞性方式檢測，42處候車亭中，有些已遷移或重建過，僅剩23處公車亭需重新檢測，目前預計在8月中旬以破壞式方式檢視，將先把基礎挖起來，檢視完畢後再依規定深度重新裝回去。

公運處允諾，未來驗收將會在施工時派監造人員在現場量測深度，必須達到120公分。

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