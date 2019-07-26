南部名醫金條當餐具 友人透露：其實是因為...

2019-07-26 22:17

〔記者王捷／台南報導〕邱姓名醫到好市多狂掃百萬金條意外遭起底，一般「好野人」炫富會PO出超跑、名錶或是整疊鈔票，但邱醫師不只來這套，最狂的是直接把金條當作餐具，拿金條盛壽司、挖鳳爪，或是直接拿金條把螃蟹殼敲掉，好來品嘗蟹肉。不過對此醫院認為這是醫師的私人行為，與公事無關，而邱醫師也不接受訪問，關掉臉書。但友人透露，這是因為邱醫師平常喜歡開玩笑，說是炫富不如說是力爭上游的證據。

據了解，邱醫師為人相當豪爽，看不出有醫師的架子，放假時喜歡喝兩杯，加上在耳鼻喉科學有專精，所以很多病患後來變成朋友。他曾向友人說，過去讀書時生活很苦，人生有大半輩子都很煎熬，執業以後壓力也很大，有能力後就特別喜歡新奇、珍貴的物品，這是他力爭上游的證據。幾年前他曾診斷出全球罕見的「後咽壁放射菌」，證明他的專業，也在醫界小有名氣。

「後咽壁放射菌」最早的文獻紀載在1982年，病例發生在東歐的波蘭，放射菌雖然常見，但在後咽壁感染可說十分罕見。由於「放射菌」形成的腫塊，與一般惡性腫瘤外觀極為相似，所以容易造成患者恐慌，以為得了絕症，但在切除腫瘤後，經過病理實驗才診斷出是放射菌感染。

邱醫師有專業的一面，但私生活也有「土豪」的一面，他PO出整疊鈔票、超跑，甚至拿金條出來當餐具，很多朋友覺得太OVER，但是知道他天性愛開玩笑，並不是真的想炫富。

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