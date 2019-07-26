金門縣政府輔導離島小金門地方產業升級 力推文創與美食

2019-07-26 23:18

〔記者吳正庭／金門報導〕因應金門大橋預計於2021年5月完工，並提升烈嶼鄉當地產業營運體質，金門縣政府今天針對輔導業者展開一系列創新營運輔導舉辦成果發表會，透過文創作品的陳展和業者經驗的分享，盼與業者攜手提振地方營運體質，推廣烈嶼鄉特色，帶動營運動能。

這場「金門縣烈嶼鄉地方產業推廣發展計畫成果發表會」在烈嶼鄉（小金門）烈嶼文化館舉行，副縣長黃怡凱還特別以小金門的特產「桶餅」為例，可以有很多創新吃法，像是烘烤過更可以品嚐出新的滋味；縣府希望透過業者的投入及政府團隊的協助，鼓勵更多小金門業者參與，一齊帶動烈嶼的發展。

烈嶼鄉長洪若珊大力推薦小金門還有很多傳統的特色及美食，例如這次看到「鄰家廚房」推出古早味的籃裝油飯產品，令人很感動，因為這也是地方傳統特色之一；希望未來還有更多青年回到小金門，將富有地方特色的傳統，透過轉型帶動發展。

小金門傳統老店金瑞成貢糖的負責人洪松柏說，透過計畫工作團隊的輔導，改造整體店面並以故事館的模式改善動線，對於賣場經營及客人接待，均有顯著的效果提升。

縣長楊鎮浯上任後，緊盯金門大橋工程，並要求所屬針對大橋預計於2021年5月完工後，相關產業可能面臨的衝擊與改變提出因應改善計畫，「烈嶼鄉地方產業推廣發展計畫」即為其中之一。縣府共計輔導20家烈嶼地方業者，包含金瑞成貢糖、紅高粱餅店、合成餅店、金讚麵線、妙香小吃、新大同餐飲、貓公石海景民宿、尚品源民宿、金典民宿、鶴山窯、三層樓芋頭餐館、嘉年華冰果室、北街古早味、茗茶求好、正好麵線、一家門民宿、咪兒民宿、國境之西、玩美離島租車、鄰家廚房等，輔導重點在於空間場域改造與美化、伴手禮開發及包裝設計、營運體質診斷、社群網路及媒體整合行銷、電視影片整合行銷等。

縣府指出，受輔導業者中，參與場域環境改造的有金瑞城貢糖、三層樓芋頭餐館、北街冰店、嘉年華冰果室等，對於加強遊客品牌印象、拍照打卡、提升環境舒適度，皆有效的提升遊客停留時數；而國內媒體整合行銷部分，則透過電視節目的專題影片，介紹烈嶼之特色與產業。

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