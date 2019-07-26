WCS世界大賽開幕 台灣隊將以布袋戲裝登場

2019-07-26 20:04

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕由日本主辦的「世界COSPLAY高峰會2019」（WCS）今天在東京正式開幕，今年共有來自全球40個國家80位角色扮演玩家參賽，代表台灣參賽的角演團體「雞鴉戰隊」將以霹靂布袋戲「東離劍遊記」的角色登場。決賽預定8月4日於名古屋舉行。

WCS世界大賽始於2003年的名古屋，現在不但成為全球角演界最大的年度盛事，也是日本外務省官方贊助的大型國際活動，為了配合明年舉辦的2020東京奧運，今年首度將舞台延伸東京，除了今天的開幕式之外，27、28日將在東京巨蛋舉辦初賽和遊行活動，31日起移師愛知縣，8月4日在愛知藝術文化中心進行決賽。

發起這項活動的大會執行委員長小栗德丸表示，16年前舉辦這項活動時全球只有3個國家參加，現在已經擴大到40國，希望全球的年輕人透過日本的動漫進一步接觸日本文化。代表外務省出席的國際文化交流審議官志野光子致辭時，感謝全球動漫迷為京都漫畫大火表示的哀悼和勉勵之意，她表示，各國代表都是經過嚴格初選考驗的高水準角演家，他們準備了一整年，期待能在最終的決賽舞台大放異彩。

今天開幕儀式中，除了印度代表因為簽證問題來不及參與之外，其他39國的代表均盛裝出場，代表台灣參賽的「雞鴉戰隊」，是由來自高雄、化名高橋凌和陳小刀的角演家組成，兩人玩角演已有十多年歷史，今年初在台灣選拔賽中以扮演霹靂布袋戲「東離劍遊記」裡的諦空和蠍瓔珞角色脫穎而出，兩人的服裝從整體到細節都十分貼近劇中角色，獲得很高的評價。

高橋凌扮演的諦空將在舞台上進行角色變換，所以必須將背景和道具扛在身上，至少就有11公斤，不過高橋凌表示，這是國際大賽中首次有古裝的布袋戲角色挑戰舞台變裝，她希望能發揮「新鮮」的優勢吸引評審青睞。

負責製作服裝的陳小刀表示，服裝製作最困難之處在於將戲偶穿的衣服變成人可以穿的衣服，有些地方的拆解方式不太一樣，這次由於要在舞台變裝，所以製作了3套服裝，以3個月的時間趕工而成。這次帶來日本的「行頭」總重達160公斤。

由於今天開幕式並未規定穿比賽服裝出場，「雞鴉戰隊」先以海賊王裡的人妖王和馮克雷的角色登場，高橋凌表示，她們擅長角演布袋戲，所以扮演動漫角色有點卡卡的，很高興能帶著台灣最傳統的布袋戲來參加比賽，希望為台灣拿下好成績，兩人還秀出了別在服裝上的國旗徽章。

擔任領隊的台灣WCS主辦人曾煥耀表示，台灣已參加過7屆WCS大賽，最先的2屆為觀察員，2014年之後成為正式會員，日本的產官大力支持角演活動，他也希望台灣能愈做愈大。

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