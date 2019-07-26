行經中山高北上彰化路段注意！ 7/30~8/1施工車道縮減

2019-07-26 19:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕用路人請注意了！為強化國道路況品質，國道高速公路局中區養護工程分局將於下週二（7月30日）上午9點起到8月1日（週四）下午5點，進行國道1號中山高北上彰化路段198公里處外側車道伸縮縫工程，施工期間封閉路肩和外側車道，國道3隊提醒用路人施工期間請盡量避開，若是非得行經，務必減速注意前車狀況，確保行車安全。

中山高北上彰化路段車流多，原本就很容易塞車，上下班尖峰時段更嚴重，施工路段在彰化交流道出口處附近，施工範圍從198公里200公尺到800公尺間，路線約600公尺長，工程封閉路肩和外側車道，只留內側和中間車道通行，施工期從白天到晚上一連3天，時間長，屆時因為封閉車道施工造成車道縮減，車輛恐回堵到花壇路段，塞車在所難免。

今年5、6月間中山高北上彰化、員林、埔鹽路段，先後因為配合空軍戰備道演訓施工和恢復原狀，帶來連續2個星期的交通黑暗期，用路人罵聲四起，這回又要施工，恐將再一次陷入交通黑暗期。

因應施工封閉車道的需求，高公局將在施工前路段架設施工標示，提醒用路人注意；國道三隊建議用路人，要上高速公路前，請先收聽警廣相關路況，選擇避開施工壅塞路段，或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，或先上網查看1968高速公路APP的車況，瞭解最新路況。

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